Web aponta aponta suposta indireta de Samantha Schmütz e Juliana Paes

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 15:57 | Atualizado 03/06/2021 16:02

Rio - Após a fala polêmica de Juliana Paes , Samantha Schmütz compartilhou algumas publicações, em seus Stories, que levantaram suspeitas na web de uma possível indireta para a colega de emissora. O nome da amiga de Paulo Gustavo chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (3). Uma das imagens repostadas trazia frases que rebatiam os argumentos levantados pela intérprete de Maria da Paz, em "A Dona do Pedaço".

“Vamos para alguns pontos: não existe ‘extrema esquerda’ atuando com poder relevante no Brasil. A extrema direita está no poder. Quem fala ‘comunismo’ em qualquer contexto político nesse país, não sabe do que se trata comunismo e nem o Brasil”, começava a postagem do cantor Tico Santa Cruz. "A Neutralidade também é uma posição política, ainda mais quando se tem um governo genocida atuando livremente na sua pátria", dizia outro trecho.

Outra publicação repostada por Schmütz dizia: "Gente, quem não tá falando, não é porque tá em cima do muro. É porque tá do outro lado do muro mesmo, o lado que dá vergonha de tá. Por isso silencia." A atriz ainda compartilhou o "Guia do influencer alienado", que, entre os itens, descreve: “Acredita que se posicionar é só uma escolha, não um privilégio”.



No Twitter, fãs da atriz apontaram que os posts poderiam se tratar de indiretas para Juliana Paes. "Samantha postou sobre o comunismo e o direito de se isentar dos artistas, assuntos citados por Juliana", destacou um perfil.

"Até o final do ano, a Samantha Schmütz vai tirar todos os globais [atores da Rede Globo]. A primeira foi a Juliana Paes, quem será o próximo?", escreveu outro internauta, tendo seu tweet curtido pela própria Samantha. A publicação também se relaciona com a suspeita de que a atriz de "220 Volts" seja a "colega" que Paes cita em seu desabafo.

Confira as reações:

Confirmando tudo que eu disse, Samantha postou sobre o comunismo e o direito de se isentar dos artistas, assuntos citados por Juliana Paes. pic.twitter.com/6QzpBaDeRY — vigoroso (@g4yminist) June 3, 2021