Tati Martins e Marcelo Carlos, da WebtvBrasileira Reprodução/ Youtube

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 20:08 | Atualizado 21/04/2021 00:35

Nunca antes na história do entretenimento audiovisual a internet esteve tão presente como está agora. Programas como o ‘Big Brother Brasil’ incendeiam as redes sociais e tomam conta dos assuntos mais comentados entre os espectadores. Nessa pegada, produtores de conteúdo online vêm ganhando cada vez mais destaque, entre esses está a WebTVBrasileira.



Criado por Tati Martins e por Marcelo Carlos, o canal do Youtube é referência na cobertura de programas de entretenimento, fazendo transmissões ao vivo com “muito humor, opinião, interatividade e um conteúdo altamente viciante”. O jornal O Dia entrevistou esses dois craques da fofoca que analisaram o BBB 21, comentaram os bastidores dos programas de realities e falaram sobre projetos futuros da dupla.

Publicidade



O reality da Rede Globo iniciou essa temporada de maneira muito acelerada e logo nas primeiras semanas já estava marcado por polêmicas. A dupla da WebTV considera que, devido aos número alcançados em audiência e contratos com patrocínios, o BBB desse ano pode ser considerado positivo. Contudo, para Tati o jogo atingiu o topo muito cedo e o desenvolvimento do programa “tomou um caminho que ficou morno. Todo mundo ficou com medo de tudo”.



Outro ponto levantado pelo casal foram as interferências da produção no programa que mudaram o comportamento dos participantes e acabou contendo o elenco e criando personagens menos reais. Mas a Tati aproveita para ressaltar o caso do Gilberto. Gil do Vigor era uma grande fonte de entretenimento para o público aqui com seu jeito extravagante, para dizer o mínimo, porém com o passar do jogo o brother foi influenciado e “foi se anulando”, lembra Marcelo. Para o duo, a interferência no comportamento de Gil, que nem o seu “tchakitchá” faz mais, aconteceu dentro do programa mesmo, a partir de comentários de Sarah, Lumena e Juliette que “viraram a chave” na cabeça do economista.

Publicidade



Sem papas na língua, Marcelo e Tati não têm medo de se posicionar ao lado do que acham certo e falar do que está errado “independentemente se vai a favor ou contra de político A ou B”, afirma Tati. A WebTVBrasileira tem o seu próprio jeito de produzir conteúdo. Desde as suas primeiras lives até a participação no ‘A Fazenda’, a dupla afirma que tem a mesma pegada sempre e prefere não mudar: "Dinheiro nenhum compra o que construímos com a nossa audiência".