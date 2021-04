Thais Braz é alvo de ataques nas redes sociais por conta de seu comportamento no ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 08:30 | Atualizado 11/04/2021 08:35

Rio - A equipe de Thais Braz, participante do "BBB 21", usou as redes sociais neste sábado para desabafar sobre os ataques que a participante vem recebendo na internet. Thais vem tendo uma relação cheia de conflitos com Juliette no reality show, o que tem repercutido negativamente para ela fora do programa.

fotogaleria

Publicidade

A equipe de Thais afirmou que "internet não é terra sem lei", falou sobre "fake news" e pediu empatia, relembrando que todos os seres humanos têm atos falhos, mas nem todos estão sendo vigiados 24 horas por dia.

Confira a nota na íntegra:

Publicidade

"Vamos falar um pouco sobre a responsabilidade das nossas ações? INTERNET NÃO É TERRA SEM LEI! Desgostar de alguém é nada mais que um direito seu. Discordar e manifestar sua opinião é algo que fazemos constantemente sobre qualquer assunto e em qualquer rede social. O BBB existe há 21 anos e estamos sempre fazendo isso: amando e odiando. Mas, é possível fazer isso sem esquecer de princípios básicos como RESPEITO e EMPATIA. Independente de jogo ou não, todos merecem.

Não estamos aqui para omitir suas falas, suas atitudes, mas pedimos que deem oportunidade para que ela possa ver seus erros e se tornar uma pessoa melhor, jamais foi intencional qualquer comentário que infelizmente ofendeu alguém. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos errar e tirarmos aprendizado em cima dos nossos erros para que passamos evoluirmos como seres humanos. Não tem como uma pessoa ser vigiada 24h por dia e ser perfeita, até hoje não conhecemos alguém assim.

Publicidade

Ao longo do BBB 21, várias pautas foram discutidas aqui fora como: exclusão, xenofobia, bullying e recentemente, racismo. Porém, muitos comentários referentes a Thaís são usando de inseguranças dela para dar opiniões sobre o comportamento da mesma dentro da casa. Será que as piadas sobre a testa dela, sobre o jeito de falar, os xingamentos usando esses argumentos para defender quem vocês gostam não contradiz tudo o que pregam pedido empatia? Para defender quem gostamos, não precisa ameaçar outro participante e muito menos a família. Vale ressaltar, que se em algum momento a Thaís teve/tiver essa postura no game de julgar erroneamente alguém, nós vamos apontar, mostrar e fazer com que ela aprenda. Vamos jogar? Vamos! Mas podemos fazer isso de forma digna e limpa. Críticas são diferentes de ameaças. Para criticar a postura de alguém, não precisa desejar a morte do outro, como desejar que caia numa piscina com água fervendo. Novamente, pedimos cuidado com as fake news, diálogos distorcidos e comentários maldosos que vocês leem na internet e reproduzem nas suas contas. Salientamos que estamos tomando medidas jurídicas necessárias em determinados casos para nós. Não podemos admitir mais esse tipo de comportamento.

As nossas conchinhas, pedimos que acima de tudo, mantenham o respeito para com as outras torcidas, opiniões e diferenças, independente de favoritismo, saibamos ser empáticos e acima de tudo respeitosos com o próximo. Gratidão por estarem conosco"

Publicidade