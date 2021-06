As atrizes Nicette Bruno e Beth Goulart - Edu Rodrigues/ DIVULGAção

Publicado 03/06/2021 13:33

Rio - Quase seis meses após a morte de Nicette Bruno, vítima da covid-19, Beth Goulart encontrou nas novelas uma forma de se sentir mais próxima da mãe. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", a atriz contou que assiste "A Vida da Gente" e a reprise de "Ti Ti Ti", que fazem parte da longa lista de trabalhos deixados por Nicette.

"Isso é uma coisa maravilhosa do artista. Ele consegue transcender a sua própria morte e continuar presente. Ver a minha mãe todos os dias na televisão é uma forma de estar mais perto dela. Principalmente em 'A Vida da Gente', em que a personagem tem muita semelhança com ela na vida real", disse a artista.

A atriz de 60 anos ainda compartilhou a experiência que tem tido após a perda da mãe. "Eu estou tendo que aprender a ser a minha própria mãe. É um processo de fortalecimento interior. Quando perdemos alguém importante na vida aprendemos a vê-la dentro da gente. Esse processo todo acaba gerando um amadurecimento inevitável", declarou.

Projetos em família



Antes de falecer, Nicette Bruno estava trabalhando em um livro com Beth Goulart. Apesar do luto, a filha não abandonou a obra: "Às vezes a gente começa a fazer um projeto sem entender o porquê e nos surpreendemos. Começamos a escrever falando sobre o luto pela morte do meu pai e eu terminei falando também sobre a mamãe", contou a atriz, que já finaliza o livro "Viver é uma arte".

Além disso, recentemente, Beth participou da novela "Gênesis", da Record TV, que também conta com seus irmãos, Bárbara e Paulo, no elenco. "A única novela que fizemos os três juntos foi há anos na TV Tupi. Mesmo assim, em 'Gênesis', somos de núcleos e fases diferentes. Não nos encontramos em momento algum. Foi um desafio diferente de tudo gravar durante a pandemia, com todos os protocolos de segurança."

Beth, inclusive, já visitou sua irmã Bárbara após a atriz de 64 anos deixar o hospital em que ficou internada durante 22 dias, por complicações da covid-19. "A gente passa na vida por uma série de testes, e esse foi mais um enorme. Foi uma situação muito difícil, ainda mais depois de tudo o que passamos. Tivemos que ter muita fé. Uma coisa legal foi que, na época em que a minha mãe estava internada, fizemos uma corrente de orações enorme e que foi repetida com a Barbara. A minha irmã disse que sentiu essa força chegando até ela no hospital", contou Beth.

"Ela, graças a Deus, passou por todo o processo e está se recuperando em casa. Muita gente acha que saiu do hospital e está curada. Não é assim. No momento ela está fazendo fisioterapia", ressaltou a atriz. As duas são vizinhas e Beth já tirou um momento para verificar o estado da irmã mais velha. "No início, nos falamos por videochamadas. E, agora que ela está um pouco melhor, fui visitá-la e vi que se recupera muito bem", disse a atriz.