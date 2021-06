Marcela e Luiza - Reprodução

Publicado 03/06/2021 09:55

Rio - O amor está no ar! Em uma conversa descontraída no Instragam, a ex-BBB Marcela Mc Gowan revelou que pretende pedir a namorada, a cantora sertaneja Luiza, em casamento. Ao serem perguntas quem seria a mais provável de pedir a outra em casamento, Marcela logo se prontificou.

Luiza interpelou a amada e perguntou o porquê dessa certeza, sendo que ela ainda não tinha feito nenhum pedido. Prontamente, Marcela respondeu: 'Eu só não me pedi ainda por causa da pandemia". Na mesma hora, Luiza - e todos os fãs do casal - se derreteram com a demonstração de afeto.