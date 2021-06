Victor Sorrentino foi preso após postar nos stories de seu Instagram um vídeo em que assediava uma vendedora local Reprodução/Redes sociais

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 01/06/2021 17:35 | Atualizado 01/06/2021 17:43

O Ministério Público do Egito informou nesta terça-feira, 1º, a prorrogação da prisão do brasileiro médico e influenciador Victor Sorrentino, investigado por assédio, por mais quatro dias



Em sua conta oficial no Twitter, o MP egípcio informou a decisão tomada para dar sequências às investigações. Victor Sorrentino foi preso no último domingo, 30, no país, após postar nos stories de seu Instagram um vídeo em que assediava uma vendedora local.