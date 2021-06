Tatá Werneck e Paulo Gustavo - Reprodução

Rio - Nesta sexta-feira, se completa um mês da morte do ator Paulo Gustavo, vítima da covid-19. A comediante Tatá Werneck, que era amigo do ator, fez um emocionante texto falando sobre como tem se sentido nesse período. Pelas redes sociais, Tatá chegou a dizer que, às vezes, sente como se o amigo ainda estivesse vivo.

"Um mês sem você. E eu ainda tenho impulsos rápidos de pegar o telefone pra te ligar e saber o que você tá achando. Eu resolvi me recusar a acreditar que tudo aconteceu. Já que estamos todos afastados com pandemia, quando tudo voltar ao normal eu penso. Tava muito insuportável imaginar que o cara mais genial que eu já conheci não tá aqui. Eu vejo seus vídeos e rio tanto. Você estará sempre aqui! Na sua família. Nos seus filhos. Nas obras que ajudou a construir. E na sua ARTE única! Suas personagens brilhantes. Você está aqui sim. E eu sonho com você todas as noites. Impossível escrever sobre você e não estar aos prantos. Eu te amo tanto", escreveu.

