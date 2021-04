Danilo Gentili DIVULGAÇÃO

Por iG

Publicado 19/04/2021 19:21 | Atualizado 19/04/2021 19:23

O apresentador e humorista Danilo Gentili se reuniu por videoconferência com o candidato à presidência em 2018 pelo partido Novo João Amoêdo para debater cenários das eleições de 2022 .



Antagônicos aos presidentes Lula (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido), ambos buscam criar articulação para criar uma “terceira via” para rivalizar com o petista e o atual presidente nas urnas.

Segundo a jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, ambos se reunirão com o ex-ministro Sergio Moro . Gentili defende que o membro do Novo e o ex-juiz responsável pela Operação Lava Jato formem uma chapa presidencial :



“Combinamos de começar a desenvolver essa troca de ideias, trazer outras pessoas e ter uma aproximação de Moro com esse grupo. No fundo, é um sentimento que existe por parte de muitas pessoas de tentar viabilizar algo para 2022, uma candidatura e um plano de governo, uma alternativa à polarização”, afirma o apresentador do SBT.

João Amoêdo, que nas eleições de 2018, no 2.º turno assumiu posição neutra, mas manteve discurso anti petista, se tornou critico ao governo Bolsonaro, e em janeiro deste ano, encabeçou movimento pedindo o impeachment do presidente.

Temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar o Brasil continuar andando para trás.https://t.co/AvSETYKo9T — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) April 19, 2021

Apesar de dizer ser apenas uma “pessoa comum que quer um país menos ruins pra se viver” e refutar ideia de se candidatar, Danilo Gentili teve 4% das intenções de voto à presidência em pesquisa encomendada pelo Movimento Brasil Livre ( MBL ).



Sergio Moro, cotado para 2022 , declarou em uma coluna semanal que mantém na Revista Crusoé que votaria no apresentador ao cargo mais alto da República.