Apresentadora Reprodução

Por iG

Publicado 30/04/2021 18:22

Feven Kiflegiorgis, apresentadora de TV norte-americana, foi presa em Las Vegas após ser encontrada dormindo nua e bêbada dentro do seu carro. De acordo com o jornal "Las Vegas Review Journal", a âncora do canal Fox News explicou aos policiais que foi presa por alguém, mas que não se lembrava de como acabou naquela situação.



Ainda de acordo com o jornal, Feven se recusou a passar por um teste de sangue, mas cambaleou até chegar à viatura.



Publicidade

Apresentadora da edição matinal da Fox News de Las Vegas, Feven foi condenada por direção perigosa e recebeu uma multa de US$ 1 mil, sendo obrigada a passar por um novo curso de direção.