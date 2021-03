Apresentadora morre após ser enforcada pelo marido Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 15:07 | Atualizado 28/03/2021 16:23

Brasília - A apresentadora de televisão e radialista Evelyne Ogawa, 38 anos, foi morta pelo marido na noite da última sexta-feira (26). Vinícius Fernando da Silva Camargo compareceu à delegacia, no último sábado (27), e confessou ter matado a esposa enforcada com um fio elétrico no dia anterior.

Evelyne e Vinícius viviam um relacionamento há três anos. De acordo com a polícia, na quinta-feira (18), o homem teria saído de casa e ficado sem dar notícias. A vítima então proibiu a entrada dele no condomínio em que moravam. Depois do fim de semana, após uma discussão, a radialista permitiu a entrada do companheiro no prédio. O crime teria ocorrido poucos dias depois, na noite dessa sexta-feira (26).

Ainda segundo a polícia, o homem já tinha passagem por ter agredido a estudante Eslândia Rodrigues, 26 anos, em 2017.

A morte de Evelyne causou comoção nas redes sociais. Em uma postagem no Instagram, a empresa na qual ela trabalhava, prestou homenagem a vítima. "Foi com muita tristeza e consternação que toda família Rádio Federal recebeu a notícia da morte da querida EVELYNE OGAWA, apresentadora dos programas "Frequência Federal" e "Programa Evelyne Ogawa", diz o texto.

"Foram sete anos de convivência com uma menina mulher que tinha muitos sonhos. Estamos perplexos e tristes com uma notícia tão devastadora. Que Deus abençoe e conforte todos os amigos e familiares da nossa querida Evelyne", finaliza o comunicado.