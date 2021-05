Aziz afirmou no início da Comissão que o conjunto de ataques será encaminhado para investigação. Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por Marina Cardoso

Publicado 31/05/2021 16:44 | Atualizado 31/05/2021 17:47

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), protocolou um requerimento para a convocação do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, para explicar quais as medidas adotadas para a garantia de segurança sanitária para a realização da Copa América no Brasil entre os dias 13 de junho e 11 de julho.

O vice-presidente da CPI diz que o Brasil foi surpreendido com o anúncio de que a Copa América será realizada no Brasil em plena pandemia. "O evento seria realizado na Colômbia, mas foi cancelado por conta dos protetos sociais que tomam conta do país. Em seguida, a Argentina cancelou a realização do torneio devido ao recrudescimento da pandemia naquela país", diz um trecho do requerimento.

Adiante, no requerimento, há o questionamento para a ida do presidente da CBF para saber quais medidas sanitárias serão adotadas durante o período do evento. "Diante desse cenário, esta Comissão Parlamentar de Inquérito precisa ouvir o presidente da CBF para saber que medidas foram tomadas para garantir a segurança sanitária dos brasileiros e das delegações estrangeiras durante a realização do evento", indica um trecho do documento.

Nas redes sociais, o senador afirmou que o Brasil não tem condições de receber um evento desse porte diante do alto número de casos de infecção de covid-19 e de mortes no país. Ele, ainda, questionou a rapidez do governo em responder um e-mail para a realização do evento em comparação a negativa em agir ao contato da Pfizer para a compra de vacinas.

"Não temos a menor condição de sediar uma Copa neste momento de pandemia no país! Sou amante do futebol, mas sou defensor da vida! Se o Presidente tivesse tido essa agilidade para responder à Pfizer como foi com a Conmebol, certamente poderíamos estar recebendo esse evento", escreveu o vice-presidente da CPI da Covid.

Ranfolde ainda anunciou o registro do requerimento para a convocação do presidente da CBF à CPI da pandemia. "Se realizado o evento será uma afronta às mais de 450 mil vidas que perdemos para a Covid-19 no Brasil", afirmou ele.

O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), usou o seu perfil no Twitter para criticar a decisão do campeonato ser realizado no Brasil. "Com mais de 462 mil mortes sediar a Copa América é um campeonato da morte. Sindicato de negacionistas: governo, Conmebol e CBF. As ofertas de vacinas mofaram em gavetas mas o ok para o torneio foi ágil. Escárnio", escreveu ele.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta segunda-feira, 31, que o evento seria transferido ao Brasil devido à alta de casos de covid-19 na Argentina, que inicialmente sediaria o campeonato. Em comunicado oficial, a entidade agradeceu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por acolher e "abrir as portas do País" para o torneio, que ocorrerá entre os dias 13 de junho e 10 de julho.