Ministro-general Luiz Eduardo Ramos Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 20:54

O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou, na noite desta segunda-feira, que ainda não há confirmação de que o Brasil vai sediar a Copa América.

"Ainda não tem nada certo, quero pontuar de forma bem clara. Estamos no meio do processo. Mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível atender", disse o ministro em entrevista no Palácio do Planalto.

De acordo com Ramos, a decisão deve ser anunciada nesta terça-feira. Para o ministro da Casa Civil, a situação da pandemia no país é "difícil", mas, caso o governo aceite a competição no Brasil, há algumas condições para a realização do evento.

Entre elas estão vacinação de todos os integrantes das delegações, sem público nos jogos, máximo de dez seleções e 65 pessoas por delegação.

Ele, ainda, afirmou que a definição das cidades sede da Copa América será de responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a consultas aos estados e que o governo federal só vai atuar promovendo toda a parte de estrutura para a entrada das equipes no país.

Na entrevista, Ramos disse não entender quem critica a escolha do Brasil como sede da Copa América, já que há em andamento Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores.

Na manhã desta segunda, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou que o Brasil tinha sido escolhido como sede do campeonato. Na postagem, a confederação agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por "abrir as portas" do país para a competição. A Copa América seria na Argentina, mas foi cancelada em razão do avanço de casos da Covid-19.