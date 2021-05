Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Agência Brasil

Por iG

Publicado 29/05/2021 14:01

Brasília - Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, é alvo de uma apuração minuciosa da Justiça de São Paulo em suas contas e patrimônio por conta movimentações financeiras suspeitas do escritório de advocacia do qual é sócio.



Além do ministro, a mãe dele, Diva Carvalho de Aquino e o escritório tiveram seus sigilos bancários e fiscal quebrados. As informações são do jornal "Folha de S.Paulo".



De acordo com a publicação, entre 2012 e 2017, o escritório movimentou cerca de R$ 14 milhões, conforme relatório Coaf (Conselho de Controle das Atividades Financeiras) enviado ao STF.



Entre 2012 e 2017, cerca de R$ 2,8 milhões foram transferidos pelo escritório para conta pessoal de Ricardo Salles, que por sua vez aumentou seu patrimônio em R$ 7,4 milhões entre 2012 e 2018.

Os valores foram destrinchados pela Promotoria de São Paulo, que pediu a quebra dos sigilos do atual ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, que é alvo de inquérito do STF .