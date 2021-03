Por iG

Publicado 26/03/2021 18:10 | Atualizado 26/03/2021 18:20

Ana Paula Mendes, apresentadora e editora-chefe do RJ1 da Inter TV, afiliada da Globo no Rio de Janeiro, passou mal ao vivo enquanto apresentava o telejornal na tarde desta sexta-feira.



Ana Paula Mendes (RJ1 InterTV) acabou passando mal ao vivo e teve de deixar a apresentação... #RJ1 pic.twitter.com/OY3aS4k2yp — Gleison Brana (@vtncg) March 26, 2021

A jornalista falava sobre eleições em uma cidade do interior do estado quando pediu para que o outro apresentador Paulo Henrique Cardoso seguisse passando as informações."PH [Paulo Henrique], eu vou pedir pra você continuar pra mim essa informação sobre Santa Maria Madalena, pode ser?" disse Ana Paula, com desconforto. Assim que o colega seguiu com o noticiário, a apresentadora se sentou na poltrona do cenário.A jornalista continuou sentada na cadeira do estúdio, mas se retirou quando um link entrou ao ar. "Você que está assistindo ao RJ deve ter percebido que, quando a gente chamou a Ana [repórter que estava ao vivo no link], a nossa Ana Paula tava sentadinha aqui. A Ana Paula não tá se sentindo muito bem. Ela pediu pra sair daqui do RJ1 pra se recuperar normalmente”, explicou o apresentador.Segundo Paulo Henrique, a colega estava com dor e precisou sair do ar. A afiliada da Globo não deu informações sobre o estado de saúde da jornalista. Veja o vídeo completo: