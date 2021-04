Flávio Fachel Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 10:44

Rio - O jornalista e apresentador do Bom Dia Rio, da Rede Globo, Flávio Fachel, teve o carro roubado em um assalto, na manhã desta quinta-feira, na Zona Sul do Rio. O crime aconteceu na Avenida Borges de Medeiros, altura do Clube Naval Piraquê, na Lagoa, perto da sede da emissora na Rua Jardim Botânico.

Fachel estava acompanhado do filho quando bandidos armados renderam os dois e os expulsaram do carro. Pai e filho seguiram a pé para a Avenida Epitácio Pessoa após o assalto.

Segundo informações preliminares, o apresentador e o filho estão ilesos e em segurança.

Em atualização.