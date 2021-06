Thales Bretas e Paulo Gustavo - Reprodução

Thales Bretas e Paulo GustavoReprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 08:54 | Atualizado 04/06/2021 08:55

Rio - Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, também compartilhou uma homenagem, via redes sociais, em razão do aniversário de um mês da morte do ator. Além de Tatá Werneck, que já tinha feito um longo texto falando do amigo, o médico falou sobre a saudade do marido, mas também disse que não "passa" nenhum minuto sem ele.

fotogaleria

Publicidade

"Que saudade do seu beijinho e do seu carinho...#tbt 1 mês sem seu corpo presente, mas nenhum minuto sem você! Te amo pra sempre!", escreveu Thales Bretas na legenda de um vídeo onde aparece recebendo um beijo do amado.

Confira o vídeo: