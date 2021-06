Tatá Werneck - Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:54

Rio - Em meio às polêmicas envolvendo as falas de Juliana Paes sobre o "delírio comunista" , Tatá Werneck fez uma piada em suas redes sociais que soou como alfinetada para a atriz. A humorista resolveu abrir, na noite desta quinta-feira, uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os seus seguidores.