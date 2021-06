Ícaro Silva e Juliana Paes - Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:06

Rio - O ator Ícaro Silva, famoso por 'Malhação' e por ser a voz brasileira de Simba em 'O Rei Leão', foi uma das celebridades que rebateu as falas de Juliana Paes em vídeo publicado nas redes sociais . Mas a fala do ator ganhou um destaque especial e viralizou nas redes sociais. No texto, Ícaro sugere, com cordialidade, que Juliana Paes tenha mais empatia e que estude mais sobre a realidade brasileira, que inclui fome e miséria.

"Ju, acho que é simples. Você é inteligente, talentosa, carismática, amada, icônica, belíssima. Mas seu pensamento não ultrapassa a bolha da classe alta; não ultrapassa o cercado de privilégios que seu talento te permitiu alcançar. Seu posicionamento é de quem não sabe o que é fome, de quem não entende o que é miséria. Dá pra entender o que você está dizendo, aqui do meu cercadinho de jovem ator morando na Barra da Tijuca. Mas é como se você estivesse falando de uma pequena ilha de tesouros pra um continente cheio de gente à beira da morte. Não dá pra opor “arrogância extrema” a “delírios comunistas”, justamente por não sermos binários. O que dá pra opor é morte e vida. E a gente sabe quem tá do lado da morte. Isso está dado, não é mistério. De todas as suas qualidades bárbaras, talvez te falte a empatia. Ou talvez um senso de antropologia. Porque você fala de um lugar de muita inteligência, mas pouco conhecimento. E esse não é um país de pessoas inteligentes (vide a eleição de 2018). Eu te sugeriria, porque adoro você, o exercício de mergulhar em realidades que você nem sonha que existe. E não tô falando da mulher gata do traficante em uma favela pop do Rio de janeiro. Tô falando dos Indígenas que estão sendo massacrados AGORA. Acredite, isso não é um delírio comunista. Sua graça e seu talento te levaram a um posto de muito poder. E isso é responsabilidade. Sim, Ju, é fod*. Mas você também é responsável pelo Brasil. E o Brasil não é uma bolha; é uma poça de lama", escreveu o ator na postagem.

Além dele, outras personalidades como Letícia Sabatella também criticaram a atriz, mas se mostraram abertos para o diálogo. Filho de Gilberto Gil, José Gil, também se indignou e comentou na postagem. "Delírio comunista? extrema esquerda? ahahaha tá fod*!", debochou o músico.