Ludmilla e Samantha SchmützReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 19:22

Mais um capítulo foi aberto, nesta quinta-feira, sobre a treta envolvendo o posicionamento político de Juliana Paes nas redes sociais. Agora, foi a vez de Ludmilla dar sua opinião sobre a confusão que se instaurou entre a atriz e Samantha Schmütz. No Twitter, Lud relembrou que já foi criticada pela atriz e comediante após cantar em uma festa para 500 pessoas no Copacabana Palace, no Rio, no mês passado.



"Gente, não viaja. Aquela atriz (Samantha) que tá revoltada com o mundo, xingando geral e botando a culpa em todos, já me atacou também. E eu só queria ter a tranquilidade e paciência da Juliana Paes para responder alguém. O que é que tem de errado nisso? C*ralho, tá difícil a Internet. Eu estou chocada”, escreveu a cantora de "Rainha da Favela".



Vale lembrar que Juliana vem sendo atacada pela classe artística após sair em defesa da médica Nise Yamaguchi, que concedeu relato à CPI da Covid-19, no início da semana. Após o pronunciamento de Paes, que disse que "não é bolsominion" e nem "apoia os delírios comunistas da extrema esquerda", Schmutz rebateu alguns comentários feitos pela colega.