Rafael CardosoReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 16:08

O ator Rafael Cardoso deu um susto em seus fãs ao compartilhar em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, que passou por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco. No post, ele falou sobre seu estado de saúde, explicou que convivia com uma doença congênita, mas por causa de complicações de sua condição, tinha entrado no grupo de risco de morte súbita.



"Tenho uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual convivi até agora sem problemas. No último mês, descobri que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que me põe no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita", explicou. "A cirurgia foi rápida, estou me sentindo muito bem e amanhã mesmo já volto para casa", contou.

A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que leva ao aumento da espessura do músculo cardíaco, deixando-o mais rígido e com mais dificuldade em bombear o sangue.