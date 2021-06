Clara Galinari, Natthalia Gonçalves, Felipe Souza, Gianlucca Mauad, Laura Svacina e Henrique Camargo - Ci Produçoes / Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 20:16

Os atores teens da novela "Gênesis", da Record, na fase Jornada de Abraão, se despedem de seus personagens, em cenas que vão ao ar nesta quinta-feira, e prometem emocionar os telespectadores. Para comemorar o fim das gravações, eles foram juntos para uma partida de boliche, só entre eles e suas mães.

Henrique Camargo, que representou o filho bastardo de Abraão, o Ismael, Felipe Souza, que viveu seu melhor amigo, o Chaim, Laura Svacina, que deu vida a sonhadora e ambiciosa Debra, Natthália Gonçalves, que representou Chaya, amiga e irmã gêmea de Chaim, Clara Galinari, a romântica Leora e Gianlucca Mauad, o corajoso Gerson, saem de cena, para dar lugar aos atores na fase adulta.

Eles, que estão todos testados e livres do Covid-19, por conta da produção da novela, agora aguardam novas oportunidades em suas carreiras e esperam se encontrarem logo, em outra obra na casa. Alguns, inclusive, se despedem da temporada no Rio, já que moram em outras cidades, como São Paulo e Campinas. Mas, como são amigos firmaram a parceria, através da novela de Edgard Miranda, vão manter contato sempre, um com o outro.