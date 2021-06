Deolane e Kevin - Reprodução do Instagram

Deolane e KevinReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 17:57

Viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra mostrou para seus seguidores no Instagram nesta quinta-feira o colar que usa em homenagem à lembrança do funkeiro que morreu aos 23 anos, após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O objeto reflete a imagem do dia em que ficaram noivos.

"Saudades eu tenho a todo momento", escreveu ela na legenda da foto publicada no Insta Stories. E pasmem: a peça, que foi presente do joalheiro Fabinho Alianças, foi avaliada em R$ 45 mil.