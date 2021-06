Marisa Monte - Reprodução do Instagram

Publicado 03/06/2021 15:35 | Atualizado 03/06/2021 15:51

A espera finalmente chegou ao fim! Após quase 10 anos do lançamento de seu último álbum de inéditas, a cantora Marisa Monte está de volta e já anunciou seu novo lançamento: "Portas". Em vídeo publicado no Instagram, a diva da MPB revelou que a ideia inicial era de gravar e lançar um novo álbum em 2020, mas a pandemia de Covid-19 atrapalhou os planos e somente agora teve condições de tocar o projeto.



"No início de 2020, eu tinha muitas músicas prontas e meu plano era em maio entrar no estúdio pra começar a gravar um novo álbum. Seria o meu primeiro disco solo de inéditas em quase 10 anos. Mas em março de 2020 aconteceu o que ninguém poderia imaginar: as portas se fecharam, a vida de todo mundo se encheu de incertezas e ficou difícil fazer planos", contou Marisa, nesta quinta-feira.



Apesar da novidade, a estrela ainda deixou o projeto em um certo ar de mistério. Ainda não se sabe se "Portas" será o nome de sua nova música ou de seu novo álbum e nem quando será lançado.