Publicado 03/06/2021 14:58

Poderosíssima! Anitta está cada vez mais internacional e, após revelar que terá uma música na trilha sonora da franquia "Velozes e Furiosos 9", posou com os atores Vin Diesel e Nicky Jam. A cantora carioca aparece nos cliques com um corpete dourado e meia-calça. A música no novo longa da saga de ação se chamará "Furiosa". "Furiosa #F9", escreveu Anitta. O filme tem previsão de estrear no Brasil em julho.



De minissaia verde-limão, regata de gola alta preta e jaqueta jeans, ela completou o look com botinhas de salto alto pretas. Acompanhada de um amigo ao deixar o badalado restaurante The Nice Guy, Anitta foi clicada pouco antes de entrar no carro onde estava o restante do grupo. É sucesso ou não é?