Por O Dia

Publicado 03/06/2021 18:16 | Atualizado 03/06/2021 18:22

Viih Tube desabafou sobre suas amizades dentro e fora do "Big Brother Brasil 21", da Globo, relatando ter poucos colegas na vida. A youtuber, de 20 anos, contou, em seu Instagram, nesta quinta-feira, como se relaciona com as pessoas e os traumas que a fizeram ter atitudes questionáveis em sua trajetória.



"Quando cresci, arrumei muitas amizades por interesse. Eu era carente e me entregava e quando dava conta estavam me usando. Acabei criando um bloquei em confiar nas pessoas. Um medo absurdo de me machucar de novo. Hoje tenho amigos e conto em uma mão e pra mim é o suficiente", declarou ela, ao responder fãs numa caixinha de perguntas do Stories do Instagram.

O bloqueio da loira com alguns colegas surgiu após sofrer bullying na época da escola. "Eu ouvi muito 'agora sei porque a Viih não tem muitos amigos. Ela é chata'. E vocês não sabem o porque eu não tenho muitos amigos. Eu cresci traumatizada com amizades. Sofri muito na escola, sofria muito bullying por contas dos canais que já tive e pelos comerciais que fiz quando pequena", finalizou.