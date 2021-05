Anitta curte Disney com amigos e o novo namorado biolionário reprodução internet

Morando em Miami, nos Estados Unidos, Anitta resolveu dar um pulo em Orlando para para curtir os parques da Disney. No país, que já não há mais isolamento social, o uso de máscaras não é mais obrigatório. Anitta está no local na companhia de amigos e do novo namorado, o bilionário judeu, Michael Chetrit.

Esta coluna de apenas seis leitores revelou esse romance, com exclusividade, no início do mês passado. Michael é empresário do setor imobiliário e herdeiro bilionário (fortuna estimada em 6 bilhões de dólares). Além disso, a família dele, Chetrit, é muito conhecida em todos os Estados Unidos. Mikey, como é conhecido pelos amigos, esteve no aniversário de Anitta e os dois curtiram a noite juntinhos.