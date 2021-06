Simone - Reprodução do Youtube

Publicado 03/06/2021 20:35

Simone, da dupla com Simaria, postou um vídeo em seu canal do Youtube dando todos os detalhes da cirurgia que fez para remover o útero na última semana. Na publicação, que rolou na noite desta quinta-feira, a cantora mostra o passo a passo do momento, desde a saída de sua casa à chegada ao hospital.



A sertaneja parecia tranquilo e mostrou momentos divertidos e outros mais sérios, mas nunca perdendo o bom humor. "Depois que eu tive a Zaya eu não parei de sangrar após 30 dias do nascimento dela, sanfrei por um mês, dai a gente começou a investigar e descobrimos que estava com adenomiose. Hoje faz três meses que permaneço sangrando, e a solução foi a cirurgia, com a retirada do útero", declarou a cantora.

Sempre ao lado da mulher, o empresário Kaká Diniz, acompanhou todo o processo. "O procedimento foi de última hora, mas ela está muito bem", declarou o maridão, o vídeo encerra com algumas explicações da médica responsável pelo acompanhamento de Simone.