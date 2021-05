Bruno De Simone e Felipe Heiderich Reprodução de internet

17/05/2021

No fim de semana, durante uma live com o youtuber Bruno De Simone e Felipe Heiderich, a vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, disse que já desenhou o terno que vai usar no casamento dos dois. E mais! Ela vai ser madrinha da união. "Vocês não me tirem desse lugar de madrinha porque senão eu nem vou!", brincou. Bruno sugeriu que Mônica faça par com a também vereadora Verônica Costa no altar. A parlamentar é outra confirmada na lista de madrinhas.