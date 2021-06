Luiza Possi - Reprodução do Instagram

Luiza PossiReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 17:33 | Atualizado 04/06/2021 17:34

Luiza Possi está feliz da vida com a sua segunda gravidez! Tanto que, nesta sexta-feira, a cantora exibiu a barriguinha de cerca de 4 meses de gestação num passeio na praia do Guarujá, no litoral de São Paulo. Toda orgulhosa, a loira, que é que já é mãe de Lucca, de 1 ano e 11 meses, está esperando mais um filho, fruto do casamento com Cris Gomes. "Está grande", disse ela sobre a silhueta.



Usando máscara de proteção contra o coronavírus, Luiza ainda compartilhou vídeos em que é possível ver Lucca na areia. Recentemente, a cantora brincou sobre a nova fase. "Estou por aqui só numa crescente. Estou ótima, mas preciso fazer xixi a cada dois segundos. Estou com uma preguiça... sabe que eu olho para a fralda do Lucca e penso 'Por que não?' A louca!", disse ela em um vídeo.