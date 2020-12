Malvino Salvadro e Kyra Gracia em dia de praia agnews

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 17:31

Casalzão! Malvino Salvador e Kyra Gracie estão na contagem regressiva para a chegada do filho, Rayan, e aproveitaram a reta final da gravidez para relaxar num passeio em família. Neste domingo, os dois foram fotografado na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com as filhas Ayra, de 6 anos, e Kyara, de 4.



Nas imagens, a lutadora pode ser vista com o barrigão de novo meses. Além de renovar o bronze e curtir o mar, o casal também tomou água de coco. Em entrevista à revista "Quem", Malvino falou sobre a expectativa da chegada do terceiro herdeiro.

"Agora vamos nos planejar para não ter mais filhos. Mas foi muito legal ter esse menino. Estou amarradão com as três meninas e agora ele, para eu perder o posto de único homem da casa", brincou o ator.