Naiara Azevedo recebe críticas pelo aspecto de sua barriga após lipoaspiração

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 08:45 | Atualizado 06/04/2021 08:48

Rio - Naiara Azevedo fez uma postagem desejando Feliz Páscoa a seus seguidores no último domingo. Na imagem, a sertaneja aparece de biquíni segurando dois ovos de Páscoa. Recentemente, Naiara se submeteu a uma Lipo Lad, uma lipoaspiração de alta definição. A cantora recebeu críticas pelo resultado.

"Feliz Páscoa com um pouco de vitamina D. E aí como está sendo seu dia? Me conta! Ganhou chocolate?", escreveu Naiara na legenda da imagem. "Essa Lipo LAD está acabando com a barriga dos artistas", escreveu uma seguidora. "Essa é a barriga mais feia que eu já vi depois de uma lipoaspiração", comentou outra internauta. "Essa lipo ficou com fibrose e isso tem jeito se ainda tiver menos de um ano [de cirurgia]", disse uma terceira.

Ao ver as críticas, Naiara resolveu se manifestar e disse que não se incomoda com a fibrose. "Minha fibrose está longe de ser um incômodo. Estou tão feliz comigo mesma que eu nem as vejo. Se eu me importasse eu não as mostraria, não é mesmo?", disse a cantora.

