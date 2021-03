Gabi Martins Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 21:36 | Atualizado 06/03/2021 21:40

A cantora sertaneja e ex-BBB Gabi Martins usou sua conta nas redes sociais, neste sábado, para mostrar o resultado de uma lipoaspiração que fez na barriga. Nas imagens, loira exibindo aparece com a parte de baixo dos seios em destaque e quase mostra demais. "Ela é de exageros. Na força, no sorriso, na oração, na gargalhada, no amor e na fé", escreveu a namorada do cantor Tierry na legenda.