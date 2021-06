Fly - Divulgação

FlyDivulgação

Por Leonardo Rocha

Publicado 04/06/2021 16:38 | Atualizado 04/06/2021 16:40

Fly é do tipo de pessoa que não se assusta facilmente diante dos desafios que a vida, possivelmente, pode oferecer. Prestes a completar 50 anos de vida, 30 deles dedicados à Rede Globo, o carioca, cria do Morro do Telégrafo, na Zona Norte do Rio, da um novo passo. Conhecido pelas coreografias no Xuxa Hits, em 1995, com o You Can Dance, ele, agora, soma mais um item ao seu currículo: o de educador financeiro.

Nas redes sociais, Fly tenta ajudar aqueles que estão perdidos, sem saber o que fazer com seus economias, ou até mesmo a falta delas. E, essa mudança de direcionamento, surgiu após passar por alguns perrengues. "Eu quebrei! E tive que ressurgir das cinzas que nem a Fenix. Eu não troquei minha vida profissional, apenas diversifiquei, desde o dia em que aprendi sobre educação financeira. Eu sou viciado em estudar e não sei fazer só uma coisa. Faço tudo ao mesmo tempo", declara ele, que já lançou até livro com a temática: "Como Saí do Buraco".

Publicidade

O casamento do entretenimento com o conhecimento vem resultando num momento de glória para o dançarino, diretor e consultor. E ele garante: "Trago a arte para falar de um assunto que tudo mundo acha que é chato, mas não ensino ninguém a ficar milionário. Ensino que todo brasileiro precisa respeitar o seu dinheiro".

A valorização pelo dinheiro veio através de sua infância humilde, mas muito feliz. Os pais se conheceram em Nilópolis, na Baixada Fluminense e, logo, mudaram par ao Telégrafo. Lá, Fly aprendeu a soltar pipa, dançar e a trabalhar. Aos 15 anos teve a carteira assinada pela primeira vez como empacotador. De lá para cá, passou por balconista, assistente de cozinha, dançarino, apresentador e diretor da Globo. "Tem um ciclo que vai crescendo e a gente não pode deixar que a sociedade tenha preconceito porque você morou no morro. Nenhum tipo de preconceito pode atrapalhar nosso sonhos", destaca ele, que, mesmo demitido da emissora, tem pura gratidão.

Publicidade

"Só tenho que agradecer todas as oportunidades. Eu tava numa fase meio deixado de lado, passei por uma situação constrangedora e pensei em fazer minha carta de demissão. No dia seguinte, teve uma reunião e eu ia entregar minha carta. Eu tava pronto. Mas o Roberto Talma comunicou, minutos antes, que eu seria diretor do programa da Xuxa. Eu não tava acreditando. Foi maneiro e ali minha vida mudou. É difícil as pessoas aceitarem que a gente pode", declara.

E por falar eterna Rainha dos Baixinhos, a relação de amizade entre eles já complete seus 25 anos. "A gente se fala todos os dias, quase. Eu tenho um vinculo de amizade de carinho e respeito. Toda vez que falo com ela me emociono. É uma pessoa que me deu uma oportunidade na vida. Ela e Marlene Mattos (diretora)".

Publicidade





'Cresci com dificuldade, mas estudando'

Publicidade

A dança surgiu por acaso na vida de Fly. "Não dançava nada e as meninas não olhavam pra mim. Quando aprendi, minha vida mudou", lembra, aos risos. Da infância humilde à vida adulta, ficaram os aprendizados. "Fomos morar numa quitinete e, em troca, minha mãe fazia faxina. Cresci nessa dificuldade, mas estudando e trabalhando", conta, observando a violência cada vez mais presente nas localidades. "Os moradores da comunidade estão lá por necessidade e sem amparo. Eles não têm mais a quem pedir ajuda", conclui.