Publicado 04/06/2021 15:51 | Atualizado 04/06/2021 15:53

Shawn Mendes elevou a temperatura nas redes sociais ao tirar a roupa para a capa da revista "Wonderland". Na foto, o cantor canadense aparece apenas segurando um violão e tocando o instrumento, que tapa suas partes íntimas.

Alguns trechos da entrevista já foram divulgados, com o início das vendas da revista. A reportagem promete ser bem reflexiva e bem autêntica. Confira um trecho do que Shawn Mendes declarou: "Eu ainda tenho dificuldade para me encaixar em quem acredito que Shawn Mendes deveria ser… Em algum ponto do trajeto, minhas expectativas sobre quem eu devo ser, a música que devo fazer, e a aparência que devo ter se tonaram tão altos que não importava o que eu fizesse e o quanto desse duro com minha música, eu não ficava satisfeito”, disse.



As expectativas irreais são alguns dos tópicos da entrevista. A matéria promete tratar ainda de música nova, uma suposta turnê mundial e todas as pressões inerentes à carreira. Shawn também falou sobre terapia.