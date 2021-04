Gil e Fiuk dão selinho no BBB Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 06:01 | Atualizado 26/04/2021 06:01

A madrugada foi animada na casa do 'Big Brother Brasil'. Depois de sobreviverem ao 13º paredão, em que Viih Tube foi eliminada com96,69% dos votos, Fiuk e Gilberto cumpriram a promessa de entrarem na piscina pelados caso permanecessem no reality. Os dois tiraram a roupa no Quarto do Líder, correram para a área externa e deram um 'selinho' antes de pularem na água. Camilla, Juliette e Pocah, que observavam a cena, caíram na gargalhada.