Promessa cumprida! Completamente pelados, Fiuk e Gil dão selinho e pulam na piscina: 'Meu pinto voou'

Rio - Promessa é dívida! Fiuk e Gil surpreenderam todo mundo e pularam na piscina completamente pelados depois de voltarem do paredão na noite deste domingo. Os dois levaram a melhor na disputa contra Viih Tube, que deixou o "BBB 21" com 96,69% dos votos.

Os dois combinaram de deixar o quarto do líder sem microfone e completamente nus. Eles fizeram deixaram o local de mãos dadas. Fiuk cobriu as partes íntimas com um chapéu, enquanto Gil usou apenas as mãos. Eles deram um selinho no meio do gramado e depois pularam na piscina.

"Vai, BBB. Brigadu! Pai, te amo", gritou Fiuk. Camilla, Pocah e Juliette, que estavam na área externa, foram ao delírio. Pocah, no entanto, cobriu os olhos para não ver os dois peladões. Juliette gritou: "Eu não estou vendo isso não". Já Camilla de Lucas caiu na gargalhada.

"Meu pinto voou, que situação", disse Gil. "Meu Deus do céu, quem juntou Fiuk com esse povo?", brincou Juliette. "

