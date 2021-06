Rodrigo Santoro é Davi Greco na quinta temporada de "Sessão de Terapia" - Reprodução/Globoplay

Rodrigo Santoro é Davi Greco na quinta temporada de "Sessão de Terapia"Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:03

Rio - Na estreia da quinta temporada de "Sessão de Terapia", Rodrigo Santoro abriu o coração sobre a experiência de participar da série durante a pandemia do coronavírus. Neste período em que muitas pessoas têm sua saúde mental abalada, o ator destaca a importância dos terapeutas, que são o foco do drama estrelado e dirigido por Selton Mello.

"Tempos difíceis pedem um cuidado maior também com a nossa saúde mental. Nunca foi tão importante olhar pra dentro. E, ainda bem, temos profissionais especializados em nos conduzir pra esse lugar. Enxergo esse trabalho como uma forma de abraçar e agradecer os terapeutas que, todos os dias, nos ajudam no caminho de desafios e de descobertas", começou a artista conhecido internacionalmente por seus papéis em "300" e na série "Westworld", entre outros.

A nova temporada da série representa o reencontro do ator e Selton Mello diante das câmeras. A última vez que os amigos contracenaram juntos foi há 13 anos atrás, no filme "Os Desafinados". "Não foi fácil - nem pra mim nem pra equipe - filmar em um momento de tantas incertezas, mas foi muito significativo. Pelo contexto, pelo conteúdo, pelas companhias na jornada, por reencontrar com Selton Mello em cena depois de tantos anos e pela oportunidade de levantar uma reflexão que ultrapassa os limites da tela", desabafou o ator.

