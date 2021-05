Por Juliana Pimenta

Publicado 26/05/2021 09:00

Rio - Depois da reprise de 'Haja Coração', na Globo, a Tancinha original, interpretada por Claudia Raia, também vai poder ser revista pelo grande público. Isso porque 'Sassaricando' acaba de estrear no Globolpay. Exibida em 1980, a novela de Silvio de Abreu acabou virando um dos principais papéis da carreira da atriz.

"'Sassaricando' representa muita coisa. Tancinha foi a grande explosão da minha carreira. Foi em 'Sassaricando' que o público me conheceu. Tancinha era uma mulher ingênua naquele corpo de mulherão, falava errado, tinha um jeito muito desinibido e espontâneo. Tudo isso cativou o público", destaca Claudia, que destaca a personalidade única da personagem e sua importância na trama."O jeito de ela falar era imitado pelas pessoas, ela foi uma das capas do disco da novela, tamanha era a repercussão. Um dos grandes mistérios da novela era com quem ela ia ficar no final, se com Beto ou Apolo (risos)", brinca a atriz.Apesar de mais de 30 anos após sua estreia, Claudia ainda tem memórias muito claras da época em que vivia a espevitada feirante. "Tancinha foi a minha primeira grande personagem e o primeiro trabalho com meu querido Silvio de Abreu, que a fez para mim. Tenho um carinho enorme. Lembro muito da recepção do público, que adorava. Até hoje as pessoas falam comigo sobre ela", lembra a atriz, que também herdou algumas características da ficção."Acho que o jeito divertido e espontâneo é algo que temos em comum, além de olhar o copo sempre meio cheio. Mas Tancinha tem um temperamento mais explosivo que o meu (risos)", se diverte.Com o sucesso de Tancinha, Claudia Raia virou foco de todo um país. Além do reconhecimento do trabalho, o público quis saber mais sobre sua vida e a atriz conta que o momento foi de entender como processar toda essa mudança."A novela toda foi um aprendizado enorme. Aprendi que a gente não pode levar a sério a fama. O que conta é o trabalho que a gente realiza, então, é sempre importante ter os dois pés bem fincados no chão para que a fama não suba à cabeça. Eu sempre fui uma operária da arte, muito disciplinada, nada deslumbrada. Tancinha foi a prova de fogo para isso. Entendi claramente que meu caminho era continuar me dedicando, indo atrás das minhas personagens e que o sucesso e a fama eram uma consequência do trabalho bem feito, da dedicação", destaca Claudia que, desde então só acumulou mais sucessos.Por sinal, outras novelas com a presença da atriz, como 'A Favorita', 'Torre de Babel' e 'Terra Nostra', também estrearam no Globoplay. Nesse sentido, Claudia comemora a oportunidade de rever, junto ao fãs, grandes momentos de sua carreira."O retorno do público tem sido maravilhoso. Eles me marcam nas cenas e eu me divirto relembrando tantos personagens marcantes. Em casa, a repercussão também está ótima (risos). A gente assiste às novelas. Jarbas ficava morrendo de pena da Donatela, em 'A Favorita'. Ele sofria junto com ela. Era muito engraçado de ver. Para mim, também é maravilhoso poder rever todas essas obras agora, com calma, quando eu quiser. Normalmente, quando a novela está no ar, não consigo acompanhar os capítulos por causa do ritmo das gravações. Agora posso rever tudo. Estou amando!", declara a atriz.Além da possibilidade de rever trabalhos antigos, a disponibilidade de títulos no streaming também é uma porta de entrada para novas gerações terem acesso às obras pela primeira vez. Claudia revela, inclusive, que tem recebido muito retorno de jovens que estão conhecendo seu trabalho."Isso é muito legal. Acho interessante porque mostra como novelas ainda têm força, o que me deixa muito feliz. Muito se fala das séries e se questiona se esse formato mais curto e com temporadas acabaria com as novelas, por exemplo. Eu não acredito que acabe e a prova disso é o sucesso que as novelas fazem no Globoplay. Nossas novelas são muito únicas, é uma narrativa muito brasileira, que dialoga muito bem com o público vasto que temos no Brasil. Eu adoro!", celebra a atriz.