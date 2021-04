Fiuk e Gilberto dão selinho e pulam pelados na piscina do 'BBB21' Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 02:33 | Atualizado 26/04/2021 03:22

Sobreviventes do décimo terceiro paredão do 'BBB21', da TV Globo, em que Viih Tube foi eliminada, Fiuk e Gilberto cumpriram a promessa de entrarem na piscina sem roupa caso permanecessem no reality. Eles tiraram a roupa no Quarto do Líder, correram para a área externa e deram um 'selinho' antes de pularem na água. Tudo foi observado por Camilla, Juliette e Pocah, que caíram na gargalhada. Perplexo, o público reagiu imediatamente. Confira!

ATENÇÃO!!! FIUK E GIL PELADOS NA PISCINA E DANDO SELINHO!!!!!! #bbb21 Camilla | Juliette | Arthur | Pocah | Gil | Fiuk pic.twitter.com/tqz44DYf88 — rhuann do vigor (@eurhuannviana) April 26, 2021

Gil e Fiuk pulando pelados na piscina KKKKKKKKKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/io0y0iZ61G — Bia (@BiaBlueAd1) April 26, 2021

É isso: Gil e Fiuk pelados dando um selinho. Já tem capa o livro da fanfic #BBB21 pic.twitter.com/TqpyhU7D4c — Tom Henrique (@eutomhenrique) April 26, 2021

minha gente, Fiuk e Gil peladossss

tô passadaaah #BBB221 pic.twitter.com/q4Eschm2l2 — manu (@ma9781343) April 26, 2021

