Camilla de Lucas - Reprodução

Camilla de LucasReprodução

Por IG - Gente

Publicado 04/06/2021 15:27 | Atualizado 04/06/2021 15:28

Rio - Camilla de Lucas, segunda colocada do "BBB21", comemorou o primeiro mês fora do confinamento e revelou aos seguidores, nesta sexta-feira (4), que precisou de ajuda médica ao sair do reality.

fotogaleria

A influencer de 26 anos contou, no Twitter, que passou mal antes da entrevista com a apresentadora Ana Clara, na "Rede BBB", e que precisou tomar injeção contra ansiedade. "Digo pra vocês que vomitei duas vezes antes de entrar na Rede BBB e tomei duas injeções por conta da ansiedade na hora de ir para o hotel. Ficar trancada na casa e do nada ver o mundo foi uma sensação muito louca!", explicou.

Publicidade

Os fãs da influenciadora mandaram mensagens de apoio após o desabafo. "Caramba! Vc nos passa uma ideia de tanta força que às vezes esquecemos que tb está sujeita ao medo e à ansiedade... Vc é 10, Cami!", escreveu uma seguidora.

Veja tweet:

1 mês que voltei para o mundo real!

Digo pra vocês que vomitei 2x antes de entrar na rede bbb e tomei duas injeções por conta da ansiedade na hora de ir para o hotel.

Ficar trancado na casa e do nada ver o mundo foi uma sensação muito louca! Kkkkkkk — Camilla de Lucas (@camilladelucas) June 4, 2021