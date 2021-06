Camilla de Lucas - Reprodução/Instagram

Publicado 04/06/2021 12:15

Rio - Camilla de Lucas tem visto sua vida mudar rapidamente desde que ganhou o título de vice-campeã do "BBB21", há um mês atrás. Ao analisar sua participação no reality show, a influenciadora, conhecida por seus vídeos leves no TikTok, reconhece que revelou um lado de si desconhecido até então para seus fãs, mas afirma que esta era sua intenção quando aceitou o convite para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

"A pressão do jogo acabou me deixando mais séria. Até brincava, porque é meu jeito natural, mas tinha uma postura mais fechadinha mesmo. As pessoas tinham minha imagem como uma Camilla sempre briguenta, barraqueira. Não sou assim o tempo todo", afirmou a ex-BBB em entrevista a revista "Quem".

"Entrar no BBB foi para que as pessoas conhecessem um outro lado meu. Eu não era o tipo de pessoa que arranja briga, não brigo por qualquer coisa. Para me tirar do sério, tem que ser algo muito grave", garantiu Camilla.

A influenciadora admite que se surpreendeu com os conflitos vividos durante do confinamento. "Cheguei ao BBB achando que minha vida seria piscina, academia e hidromassagem (risos). Chegando lá, a realidade é bem diferente, tem barracos. Eu me deparei com grandes pautas dentro do programa. Imaginava que as brigas seriam por pão, por ovo, coisas menores da convivência, mas os conflitos foram, sim, por convivência, mas por temas debatidos na sociedade", contou.

"Acho que isso talvez tenha baixado um pouco a minha energia logo de cara", confessou Camilla, que teve sua discussão mais séria com Karol Conká. "Como não eram conflitos tranquilos, eu não conseguia ficar leve, ficava angustiada. Às vezes, no mesmo dia, havia um conflito no Quarto Colorido e outro no Quarto Cordel. Isso acabava me esgotando. Não dava para ficar feliz. Meus momentos de alegria eram quando eu estava com o João, com a Ju e com a Carlinha", revelou.

Para fãs do reality, Camilla se posicionou como uma mediadora de conflitos, chegando a receber o título de "fada sensata" nas redes sociais. A ex-BBB explica que prefere escutar todos os envolvidos antes de formar uma opinião sobre algum fato. "Sempre procuro observar o lado do outro porque também já fui julgada. Lá dentro do BBB, a gente precisa dar uma segurada para falar, nem ficar julgando o coleguinha. Tem que ouvir o outro lado", afirmou.

Um mês após o encerramento da edição, a influenciadora conta que ganhou mais confiança em suas decisões durante o reality. "Eu era muito influenciável, conseguiam definir e decidir coisas por mim. Dentro do jogo, consegui bater o martelo. Agora, eu quero ter esse maior poder de decisão. Acho que errei no jogo, mas a confiança no que eu acreditava me fez chegar ao segundo lugar", opinou Camilla de Lucas.