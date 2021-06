Juliette Freire - Reprodução

Rio - Há um mês, Juliette se tornava a campeã do 'BBB 21'. Após o anúncio de Tiago Leifert, além do prêmio, muita coisa mudou na vida da paraibana. Hoje, com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, Juliette agradeceu a sua base de fãs.

"Escolhi uma foto bem bonita pra dizer que há 30 dias eu vivo coisas que nunca imaginei viver na vida. Vocês me escolheram, têm noção de como isso é forte e lindo?! Pra sempre grata por tanto amor, pelas oportunidades, pela chance de realizar os meus sonhos e os da minha família. Pra sempre grata a vocês, meus Cactos amados! Obrigada, obrigada e obrigada!", escreveu a campeã do 'BBB 21'.

Nos comentários, o Padre Fábio de Melo também fez um extenso elogio à paraibana. "Você fez bem ao Brasil. Num momento tão difícil, marcado por perdas, sofrimentos, mentiras, ódio, intolerância, você deu testemunho de que a verdade, o equilíbrio, a temperança e o respeito ao próximo ainda têm lugar no mundo. Desfrute de cada centímetro de sua vitória. Ela é fruto do seu merecimento. Estenda-a aos que você ama, aos que precisam de sua ajuda. Continue influenciando positivamente os que lhe escolheram.

Sem peso, sem fardos, apenas sendo você. Fique sempre certa de uma coisa: os seus cactos lhe desejam caminhos de flores", escreveu.

