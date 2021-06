Rene Silva e Juliette - Reprodução/Montagem

Rene Silva e JulietteReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 09:45

Rio - Que alegria! O jornalista e ativista Rene Silva, responsável pelo Voz das Comunidades, contou, pelas redes sociais que recebeu uma mensagem de áudio de Juliette. "Eu não estava preparado pra esse momento...", escreveu o jovem, que revelou um trechinho da mensagem da campeã do 'BBB 21'.

fotogaleria

Publicidade

"Rene, meu amor, eu vou fazer uma ligação pra você de vídeo pra gente conversar. Primeiro agradecer, enfim, estou lhe mandando áudio só para dizer que você está entre as minhas prioridades para conversar com você", falou Ju, que também mostrou desejo em fazer alguma parceria com o rapaz.

"Gosto muito do seu trabalho, sou fã de verdade, queria agradecer e a a gente poder fazer alguma coisa juntos se Deus quiser. Aperreie a minha equipe para a gente fazer uma ligação. Deixa esse furacão passar que eu quero lhe dar um abraço, um cheiro", disse.

Publicidade

Pelo Twitter, Rene deu a entender que a troca de áudios foi intensa e que a conversa durou. "Não sei vcs, mas ontem fui dormir conversando com a Juliette", escreveu o jornalista.

Confira parte da mensagem de Juliette: