Tico Santa Cruz e Juliana Paes - Reprodução/Montagem

Tico Santa Cruz e Juliana PaesReprodução/Montagem

Por IG - Gente

Publicado 04/06/2021 09:26

Rio - O vídeo da atriz Juliana Paes segue repercutindo entre famosos. Na tarde desta quinta-feira (3), o cantor Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, fez uma live para rebater a "neutralidade política" sugerida pela atriz e defender Samantha Schmutz.



fotogaleria

Publicidade

Tico pediu licença para deixar claro para Juliana que não existe Comunismo do Brasil. "O Comunismo, por sua vez, é um espantalho utilizado desde a Guerra Fria adotado por pessoas com discursos conservadores. De uns tempos para cá, vem sendo utilizado pelo 'bolsonarismo' de forma a enganar pessoas como você, Juliana", disse Tico.

Nos comentários, Tico recebeu muitos elogios pelo forma didática e respeitosa que propôs o debate. Um deles veio de Xuxa. "Nossa Tico... se eu já era fã ... hoje sou muito mais... admiração por você ENORME", escreveu a apresentadora.

Você viu?

Publicidade

"Me senti na obrigação de vir aqui para dizer que oposição ao Bolsonaro não tem nada a ver com direita e esquerda. Tem a ver com civilização e desumanidade.", continuou o cantor.

Tico se mostrou solidário às declarações da atriz Samantha Schmutz, que retrucou Juliana Paes ao afirmar que "quem não se posiciona está do lado da vergonha". Em tom ameno, Tico confessou que entende a tristeza de Samantha, pois a morte de Paulo Gustavo, amigo da atriz, poderia ser evitada (assim como a de quase 500 mil vítimas do coronavírus no Brasil).

Publicidade

Por fim, o cantor reafirmou que não existe Comunismo no Brasil. "Muita gente se mostra isenta para defender o que é indefensável neste momento. Gostaria de me posicionar de forma pacificadora para dizer que não há extremismo de esquerda ou Comunismo. Não há essa pauta dentro da política democrática do Brasil", encerrou.

Veja vídeo na íntegra: