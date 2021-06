Fiuk expressa gratidão a Juliette por convivência no "BBB21" - Reprodução internet

Publicado 04/06/2021 10:23

Rio - O ator Fiuk e a campeã do "BBB21" Juliette Freire viveram uma relação conturbada dentro do reality show. Mas, para o filho de Fábio Júnior, isso ficou no passado.

Fiuk revelou que tem gratidão por Juliette, pois a paraibana não desistiu da amizade mesmo com tantas discussões no confinamento por causa da sua mania de perseguição. "Até eu entender que estava com mania de perseguição, custou muito. E a Juliette, infelizmente, foi uma dessas pessoas que achei que pudesse estar de ‘forçação’. Não conseguia confiar direito nas pessoas. Depois, até me desculpei com ela. Ela é uma pessoa a quem sou muito grato. Ela nunca desistiu de mim e, de alguma maneira, conseguiu entender essa mania de perseguição que eu tenho.", explicou Fiuk em entrevista à Quem.

O ex-BBB ainda relembrou a briga que teve com a amiga pela calda do bolo de chocolate, que virou meme na web. "Brigar por causa a calda do bolo e ver a proporção que tomou, foi muito punk. Não imaginava que fosse render tanto. Foi uma briga típica de Big Brother. Lá, tudo fica muito grande. Na vida, não iria reparar na calda do bolo. Isso passaria batido para mim.", completou.