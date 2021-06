Xuxa Meneghel - Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:05 | Atualizado 04/06/2021 17:04

Rio - Xuxa Meneghel recebeu, nesta sexta-feira (4), a primeira dose da vacina contra a covid-19. A artista de 58 anos compartilhou, em suas redes sociais, o vídeo do momento em que é imunizada. Segundo a página "Gossip do Dia", a apresentadora recebeu a injeção no posto de vacinação instalado na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro.

