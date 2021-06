Datena se estressa, ao vivo, no "Brasil Urgente" - Reprodução/Band

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:30 | Atualizado 04/06/2021 18:10

Não é novidade que José Luiz Datena não tem papas na língua. E nesta sexta-feira, o apresentador ficou bastante irritado durante a última edição do "Brasil Urgente". Incomodado com algumas atitudes da diretora do programa, Débora Raposo, o jornalista bateu boca ao vivo com a colega de trabalho.



O desentendimento começou quando Datena fazia uma cobertura especial a respeito das buscas por um policial desaparecido em Heliópolis, em São Paulo. Durante a exibição, ele foi surpreendido com a imagem do soldado caminhando por uma avenida. Sem entender do que se tratava, ele questionou a diretora e, com bastante mau humor.

"Não adianta me passar as imagens aí. Ôh, Débora, tem um apresentador no programa.Tem um apresentador aqui. O apresentador tem que ser informado do que acontece, minha filha. Você tem que falar com o apresentador”, continuou o comunicador, durante a transmissão.