Publicado 17/05/2021 09:35 | Atualizado 17/05/2021 12:38

ARRAIAL DO CABO – Duas mulheres foram flagradas brigando, nesse domingo (16), próximas a Marina dos Pescadores, de onde saem dos passeios de barco, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A confusão foi registrada por turistas e os vídeos viralizaram nas redes sociais.

No momento da confusão, havia uma grande aglomeração de pessoas no local. Nas imagens, é possível ver que algumas pessoas tentam separar a briga entre as mulheres, que chegam a cair no chão durante as trocas de tapas e puxões de cabelo. O motivo da confusão ainda não foi esclarecido.



A Polícia Civil informou que até a manhã desta segunda-feira (17), nenhuma ocorrência sobre o caso havia sido registrada na delegacia. O DIA entrou em contato com a Polícia Militar, e aguarda mais informações sobre o ocorrido.