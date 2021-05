Município já recebeu mais de 14 mil doses desde o início da campanha de imunização Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 14:41 | Atualizado 27/05/2021 19:07

ARRAIAL DO CABO - A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesta quinta-feira (27), 835 novas doses da vacina AstraZeneca, contra a Covid-19. Com essa nova remessa, o município informou que já recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 14.505 doses das vacinas contra a doença, sendo 7.790 da CoronaVac e 6.715 da AstraZeneca.