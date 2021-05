Ao todo, município já recebeu mais de 13 mil doses das vacinas contra a Covid-19 Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 22:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou nesta segunda-feira (24), que já imunizou 8.221 pessoas com a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, o número de pessoas já vacinadas corresponde a cerca de 26% do total da população, estimada em pouco mais de 30 mil.



Ainda segundo a Prefeitura, a cidade já recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 13.670 doses das vacinas contra a doença, sendo 7.790 da CoronaVac e 5.880 da AstraZeneca. A campanha de vacinação contra o novo coronavírus na cidade teve início no dia 20 de janeiro e segue o Plano Nacional de Imunização (PNI).

Publicidade

O município possui 1.364 casos confirmados da Covid-19, incluindo 72 óbitos pela doença, conforme a última atualização do boletim epidemiológico que mostra o avanço da doença na cidade.